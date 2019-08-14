Правительство ликвидировало Государственную экологическую инспекцию Украины
Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии в Facebook.
"Важно, чтобы она была новой не только по названию, но и по содержанию и подходами к контролю за нарушением экологического законодательства", - рассказали в министерстве.
Отмечается, что такие изменения касаются Соглашения об ассоциации с ЕС и обязательств Украины.
По состоянию на 14 августа уже:
правительство приняло Концепцию реформирования системы государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды;
разработали и передали в парламент законопроект о Государственной природоохранной службе, однако он не был принят.
на завершающем этапе работа по законопроекту о государственном экологическом контроле, который также предусматривает реформирование экологической инспекции.
Кроме того, в рамках пилотного проекта ликвидировали 12 территориальных подразделений ГЭИ и создали 5 округов;
Теперь ликвидируют оставшиеся 11 подразделений экоинспекции и создадут еще 5 округов.
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