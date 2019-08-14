Постпред Великобритании в Совбезе ООН заявила о нарушении прав украинцев в Крыму, которые не получают паспорта РФ
Об этом постоянный представитель Великобритании в Совете безопасности ООН Карен Пирс отметила в своем заявлении по обеспечению соблюдения международного гуманитарного права на брифинге в Совбезе, сообщается на сайте МИД Великобритании.
"Я бы хотела использовать эти дебаты и пролить свет на несколько конкретных ситуаций, где дело с соблюдением международного гуманитарного права является ужасным. В Крыму гражданам Украины отказывают в доступе к базовым услугам из-за того, что они не изменили свое гражданство (на российское, - ред .), что противоречит международному гуманитарному праву ", - отметила Пирс.
Кроме Крыма, она не обошла нарушения международного гуманитарного права в Южном Судане, Мали, африканском регионе Сахель и Сирии.
Насильственное противоправное временное отторжение Крымской автономии и Севастополя от Украины и присоединение их к РФ на правах так называемых субъектов федерации было провозглашено Москвой 18 марта 2014 года.
Аннексия Крыма не признается украинским государством и большинством стран, не признается Генеральной ассамблеей ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, а также противоречит решению Венецианской комиссии.
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