Порошенко присоединился к флешмобу # ПидписуйТЕзаконПроПласт
Петр Порошенко присоединился к флешмобау # ПидписуйТЕзаконПроПласт .
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Пласт", который объединил тысячи молодых украинцев, играет важную роль в воспитании преданных государству патриотов. Пластуны Марк Паславский, Виктор Гурняк, Евгений Подолянчук, Николай Гордейчук, Андрей Билык отдали свою жизнь, защищая Украину от российских агрессоров.
Глубоко понимая значение пластунского движения для Украины, я и Европейская Солидарность требуем у президента Зеленского подписать закон о государственном признании и поддержке "Пласта".
Приобщаюсь к флешмобу и приглашаю всех сознательных граждан ", - написал Порошенко.
Напомним, флешмоб # ПидписуйТЕзаконПроПласт 3 июля инициировал глава парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.
Читайте также
-
-
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0