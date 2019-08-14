Порошенко присоединился к флешмобу # ПидписуйТЕзаконПроПласт

14 августа, 2019, 14:07

Пятый президент Украины поддержал инициативу-требование народного депутата Николая Княжицкого о необходимости подписания президентом закона о государственном признании и поддержке "Пласта"

Петр Порошенко присоединился к флешмобау # ПидписуйТЕзаконПроПласт .

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Пласт", который объединил тысячи молодых украинцев, играет важную роль в воспитании преданных государству патриотов. Пластуны Марк Паславский, Виктор Гурняк, Евгений Подолянчук, Николай Гордейчук, Андрей Билык отдали свою жизнь, защищая Украину от российских агрессоров.



Глубоко понимая значение пластунского движения для Украины, я и Европейская Солидарность требуем у президента Зеленского подписать закон о государственном признании и поддержке "Пласта".



Приобщаюсь к флешмобу и приглашаю всех сознательных граждан ", - написал Порошенко.

Напомним, флешмоб # ПидписуйТЕзаконПроПласт 3 июля инициировал глава парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.