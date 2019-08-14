Порошенко: предложения "Слуги народа" - это выстрел в спину армии
Об этом он написал в Facebook.
"Сокращение комитета по делам ветеранов - это еще один выстрел в спину армии. Первый шаг к сворачиванию государственной политики относительно защитников - социальной защиты ветеранов, членов их семей, семей погибших, участников революции Достоинства", - убежден Порошенко.
По мнению экс-президента, сокращение комитета может привести к ликвидации стратегически важного Министерства по делам ветеранов.
"Надеюсь, что сегодня в новоизбранных депутатов хватит здравого смысла принять правильное политическое решение", - подчеркнул он.
В подтверждение своей позиции Порошенко привел тот факт, что во всех государствах, участвующих в вооруженных конфликтах, есть Министерства ветеранов.
В частности, в США, Китае, Японии, Канаде, Хорватии, Австралии, Новой Зеландии, Франции, Южной Кореи.
По его мнению, сохранить функционирование министерства в Украине является чрезвычайно важным.
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