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Espreso.tvМирПольша хочет поднять цену на транзит российского газа

Польша хочет поднять цену на транзит российского газа

Варшава будет добиваться таких тарифов на транзит газа "Газпрома" в Германии, которые обеспечат стране прибыль

Об этом заявил уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, сообщает Wyborcza.

Трубопровод "Ямал" в настоящее время транспортирует 29 млрд кубометров газа в Германии, напомнил чиновник.

"Это бизнес-вопросы. Мы постараемся, чтобы он не проходил бесплатно, как на данный момент. 21 млн дохода в год против этих миллиардов, транспортируемых 660 км, это ноль", - сказал он.

Контракт на транспортировку газа ямальским газопроводом в Западную Европу закончится 16 мая 2020 г.

Ранее он заявил, что в конце 2022 г. Польше станет окончательно независимым от поставок газа из России.

Наимский также повторил, что Варшава не планирует продлевать контракт на поставку газа в Польшу через трубопровод "Ямал". Контракт с российским "Газпромом" на поставку газа закончится в конце 2022 года.

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