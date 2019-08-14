Похищение архиепископа Драбинко: ГПУ закрыла дело, в котором фигурировал Новинский, - СМИ

14 августа, 2019, 14:26

После нескольких лет расследования и снятия депутатской неприкосновенности с Новинского ГПУ решила, что улик против него нет, и закрыла дело

Об этом сообщает Захид.нет.

Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное производство, в котором фигурантом был народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский. Речь идет о так называемом церковном деле о похищении ныне уже бывшего митрополита УПЦ (МП) Александра Драбинко.

Как сообщил адвокат депутата Олег Татаров, дело закрыто в соответствии с постановлением следователя ГПУ от 26 июля. Таким образом, утверждает защитник, прокуратура выполнила требования постановления Печерского районного суда Киева от 25 июня 2019 года, которым ГПУ обязали в течение месяца завершить досудебное расследование и сделать одно из предусмотренных ст. 283 УПК Украины процессуальных действий - или закрыть дело, или передать обвинительный акт в суд.

Татаров напомнил, что с момента возбуждения упомянутого дела ГПУ прошло более пяти лет, а с момента снятия с Новинского депутатской неприкосновенности по просьбе генерального прокурора Юрия Луценко - 2,5 года.

"Все это время Вадим Владиславович (Новинский, - ред.) находился в статусе свидетеля. Официального подозрения ему никто не вручал, хотя по факту, исходя из процессуальных документов ГПУ, следствие рассматривало его как подозреваемого в совершении какого-то преступления. Это грубое нарушение основных гражданских прав и свобод, а также принципа презумпции невиновности. Такой подход свидетельствует о том, что именно досудебное расследование было формальным и преследовало совсем другую цель - манипулирование общественным мнением в политических целях ", - выразил свое мнение Татаров, цитирует Захид.нет "Украинские новости".

Дело было возбуждено из-за похищения архиепископа Александра Драбинко. Во времена Януковича, власть хотела изменить руководителя Московского патриархата в Украине. И чтобы митрополит Владимир Сабодан ушел с должности, похитили его личного секретаря - архиепископа Драбинко. По данным следствия, Драбинко удерживали почти полгода в неволе и руководил этим похищением якобы сам Новинский.