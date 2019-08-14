Петиция об отмене бюджетного финансирования политпартий собрала необходимое количество голосов

14 августа, 2019, 08:21

Петиция о приостановлении финансирования из госбюджета политических партий как тех, которые прошли 5% барьер, так и тех, которые набрали всего 2%, пока собрала 25,5 тыс. голосов

Соответствующая петиция находится на сайте президента Украины.

Как отмечает автор петиции Николай Томенко, с 2019 года огромные деньги также получат партии, которые не попали в парламент. Сейчас за государственный счет будут финансироваться не только политические силы, которые преодолели 5% барьер, но и те, что набрали 2%.

Предварительно, по оценкам экспертов, партии получат такие суммы из бюджета за 5 лет

"Слуга народа" - более 2,685 млрд грн;

"Оппозиционная платформа" - 705 млн грн;

"Европейская солидарность" - 545 млн грн;

"Батькивщина" - 465 млн грн;

"Голос" - 385 млн грн;

"Сила и честь" - 270 млн грн;

"Оппозиционный блок" - 200 млн грн;

"Партия Шария" - 190 млн грн;

"Радикальная партия Олега Ляшко" - 170 млн грн;

"Украинская стратегия Гройсмана" - 135 млн грн;

"Свобода" - 130 млн грн.

"В целом на содержание этих партий за 5 лет деятельности Верховной Рады украинский народ должен потратить около 5 млрд 900 млн гривен. Итак, предлагаю отменить или, по крайней мере, приостановить законодательные акты, которые предусматривают финансирование политических партий из государственного бюджета", - говорится в тексте петиции.



Зато эти средства предлагается направить на финансирование армии, образования, культуры, медицины, здорового образа жизни.

К концу сбора подписей остался 71 день. Однако пока петиция находится в статусе ожидания к рассмотрению.