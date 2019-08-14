//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПервое заседание Рады: "Слуга народа" дает сутки другим партиям на подбор гостей

Первое заседание Рады: "Слуга народа" дает сутки другим партиям на подбор гостей

Политическая партия "Слуга народа" ждет до 15 августа предложений от других партий по отношению к гостям, которые будут приглашены на первое заседание Верховной Рады 29 августа

Об этом сообщил координатор второй подгруппы подготовительной депутатской группы Сергей Ионушаф, передает Укринформ.

"Один из вопросов, над которыми работала наша группа, было связано с приглашением гостей на торжественное заседание Верховной Рады, которое состоится 29 августа. Договорились, что мы ждем предложений от других политических сил до завтра до 12:00 ", - сказал Ионушаф.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 августа, 2019 среда

больше новостей

14 августа, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать