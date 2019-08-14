Первое заседание Рады: "Слуга народа" дает сутки другим партиям на подбор гостей

14 августа, 2019, 17:35

Политическая партия "Слуга народа" ждет до 15 августа предложений от других партий по отношению к гостям, которые будут приглашены на первое заседание Верховной Рады 29 августа

Об этом сообщил координатор второй подгруппы подготовительной депутатской группы Сергей Ионушаф, передает Укринформ.

"Один из вопросов, над которыми работала наша группа, было связано с приглашением гостей на торжественное заседание Верховной Рады, которое состоится 29 августа. Договорились, что мы ждем предложений от других политических сил до завтра до 12:00 ", - сказал Ионушаф.