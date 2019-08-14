Опубликована информация о военно-технической помощи Украине с момента начала российской агрессии: 92% поступило из США
14 августа, 2019, 11:01
По данным посольства Украины в США, 92% всей военно-технической помощи, которую Украина получила из-за рубежа с 2014 года, поступило из США
Об этом говорится в сообщении дипломатического представительства в Facebook .
В посольстве отметили, что это является "важным свидетельством доверия от наших американских партнеров к военно-техническому сотрудничеству с Украиной, а также знак результатов реформ и наработок, которые происходят и будут осуществляться в украинской военной и оборонной сферах".
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