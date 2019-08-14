Опубликована информация о военно-технической помощи Украине с момента начала российской агрессии: 92% поступило из США

14 августа, 2019, 11:01

По данным посольства Украины в США, 92% всей военно-технической помощи, которую Украина получила из-за рубежа с 2014 года, поступило из США

Об этом говорится в сообщении дипломатического представительства в Facebook .

В посольстве отметили, что это является "важным свидетельством доверия от наших американских партнеров к военно-техническому сотрудничеству с Украиной, а также знак результатов реформ и наработок, которые происходят и будут осуществляться в украинской военной и оборонной сферах".