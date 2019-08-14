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Espreso.tvОбществоОля Полякова объявит название политпартии и планы в ноябре, - продюсер певицы

Оля Полякова объявит название политпартии и планы в ноябре, - продюсер певицы

В ноябре состоится пресс-конференция, во время которой Оля Полякова назовет дату регистрации своей партии в Министерстве юстиции и объявит ее название

Об этом генеральный продюсер компании Secret Service Entertainment Agency и продюсер певицы Михаил Ясинский рассказал "Укринформу".

"В ноябре состоится пресс-конференция, во время которой Оля назовет дату регистрации своей партии и объявит ее название. То есть, в ближайшие месяцы мы объявим о наших планах и задачах так же громко, как заявили о политических амбициях одной из самых харизматичных женщин страны" , - отметил Ясинский.

Он уточнил, что название партии будет выбрано после проведения фокус-группового исследования, которое запланировано на октябрь.

"Сейчас мы привлекли инициативных людей, которые занимаются созданием партийной структуры", - подчеркнул продюсер.

По словам Ясинского, Полякова сознательно отказалась от участия в прошлых внеочередных парламентских выборах, поскольку "создание партии - это вопрос не одного дня, и поспешность - это означало бы обмануть, прежде всего, себя, что было бы наименьшей проблемой".

"Поэтому мы не спешим и не хватаемся за возможности. Приятно было видеть, как после декларации основных задач политической силы Оли их подхватили политики всех мастей и статей. Это означает, что Оля, как и новый президент, представитель той части общества, которая лучше чувствует проблемы людей, чем системные политики ", - пояснил он.

Однако, добавил продюсер, Полякова считает, что идти по-настоящему в политику она может только после нескольких лет обучения и формирования политической силы.

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