Офис президента готовит визит Зеленского в Японию
14 августа, 2019, 14:30
Заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что Владимир Зеленский может осуществить визит в Японию в октябре
По словам Пристайко, Зеленский намерен посетить церемонию объявления императором Японии Нарухито по случаю его восшествия на престол, сообщает Интерфакс-Украина.
"Такой визит планируется", - сказал Пристайко.
В рамках визита планируется встреча президента Зеленского с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и обсуждения ситуации на востоке Украины.
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