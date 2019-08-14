//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирОфис президента готовит визит Зеленского в Японию

Офис президента готовит визит Зеленского в Японию

Заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что Владимир Зеленский может осуществить визит в Японию в октябре

По словам Пристайко, Зеленский намерен посетить церемонию объявления императором Японии Нарухито по случаю его восшествия на престол, сообщает Интерфакс-Украина.

"Такой визит планируется", - сказал Пристайко.

В рамках визита планируется встреча президента Зеленского с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и обсуждения ситуации на востоке Украины.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 августа, 2019 среда

больше новостей

14 августа, 2019 среда

13 августа, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать