Офис президента готовит визит Зеленского в Японию

14 августа, 2019, 14:30

По словам Пристайко, Зеленский намерен посетить церемонию объявления императором Японии Нарухито по случаю его восшествия на престол, сообщает Интерфакс-Украина.

"Такой визит планируется", - сказал Пристайко.

В рамках визита планируется встреча президента Зеленского с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и обсуждения ситуации на востоке Украины.