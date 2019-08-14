Одессит стал рекордсменом по количеству приговоров

14 августа, 2019, 22:15

Житель Одесской области за последние 46 лет попадал в тюрьму 21 раз

Об этом сообщает портал "Судебная власть Украины".

Впервые одессита осудил военный трибунал в 1973 году за дезертирство и мошенничество, когда он проходил срочную службу. Следующий срок получил уже в декабре 1978 года - Балтский райсуд приговорил его к трем годам за кражу. Впоследствии этот гражданин был судим тираспольским городским судом на 10 лет лишения свободы, Енакиевским городским судом Донецкой области на 8 лет и Раздельнянским райсудом Одесской области на 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Более 10 раз к различным срокам наказания его осуждали винницкие суды и др.

"Последний приговор злоумышленнику-рекордсмена вынес Балтский районный суд Одесской области 9 августа 2019 г., признав его виновным в краже денег из автомобиля и в ношении незаконного огнестрельного оружия - обреза охотничьего ружья", - говорится в сообщении.

Его приговорили к пяти годам лишения свободы.

Кроме того, в документе отмечается, что мужчина признал вину, в частности в краже денег из машины, и добавил, что ружье нашел в заброшенном домохозяйстве.

Помимо того, в тексте последнего приговора отмечается, что фигурант - уроженец города Цхалтубо (Грузия), гражданин Украины - безработный.

Каждым приговором ему назначали реальную меру наказания, следовательно две трети своей жизни он отбыл в тюрьме. Преимущественно одессита осуждали за кражи и разбои.