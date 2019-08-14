Недоверие к вакцинам присуще постсоветским странам, - исследование

14 августа, 2019, 10:24

79% людей в мире согласны с утверждением, что вакцины безопасны, тогда как в Украине этот показатель лишь 29%

Об этом свидетельствуют результаты недавнего исследования Wellcome Global Monitor, передает пресс-служба МЗ.

Опрос показывает, что такое недоверие характерно для постсоветских стран - низкий уровень доверия к вакцинации также характерен для Беларуси и России.

Результаты исследования также показывают: в мире вакцины считают эффективными 84% людей, в то время в Украине - 50%. В опросе приняли участие более 140 000 человек из более чем 140 стран мира.

Это исследование показывает общий тренд - очень низкий уровень доверия к вакцинации в постсоветских странах. Советская система, которая пренебрегала интересами человека, способствовала недоверию к государству, в том числе и к системе здравоохранения. Именно поэтому Минздрав Украины трансформирует эту систему на прозрачную и эффективную, в центре которой пациент, его потребности и доверительные отношения между пациентом и врачом.

В Украине уровень охвата прививками детей до года остается низким: 71% вакцинация от полиомиелита, 69,3% - от дифтерии и столбняка, 67% - от гепатита В (данные за 2018).

Недоверие украинцев к вакцинации - результат десятилетий дезинформации со стороны представителей антивакцинаторских движений.

Фейковые новости и антивакцинальная пропаганда вместе с дефицитом вакцин в прошлые годы подорвали доверие к программам иммунизации. В результате появилась большая группа людей, которые по разным причинам не получили необходимые прививки, что создает высокие риски возникновения вспышек опасных инфекционных болезней и является угрозой национальной безопасности страны.

Отказ от вакцинации имеет опасные последствия. Сейчас в Украине продолжается вспышка кори. С начала года корью в Украине заболели более 57 000 человек, а от осложнений умерли 18 человек.

Угрожающая ситуация с дифтерией (появляются единичные случаи и высок риск возникновения вспышки).

МЗ Украины призывает проверить наличие проведенной вакцинации у детей и ревакцинации у взрослых и, в случае необходимости, как можно скорее получить прививки.

Прививку можно сделать бесплатно и детям, и взрослым. Для этого необходимо сначала обратиться к своему семейному врачу.

Сейчас впервые за последние годы Украина полностью обеспечена необходимыми вакцинами. Вакцинация по Календарем профилактических прививок защищает от 10 смертельно опасных болезней.