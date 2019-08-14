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Espreso.tvОбществоНаемники на Донбассе 6 раз открывали огонь по украинским позициям

Наемники на Донбассе 6 раз открывали огонь по украинским позициям

В течение суток 14 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Отмечается, что враг обстреливал позиции украинских подразделений из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 5 обстрелов позиций ООС:

  • неподалеку Песков из стрелкового оружия;
  • вблизи Лебединского из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • трижды в районе Гнутово из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 1 обстрел позиций ООС: вблизи Южного из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В течение суток ни один украинский защитник не травмировался и не погиб.

 

 

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