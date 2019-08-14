Наемники на Донбассе 6 раз открывали огонь по украинским позициям

14 августа, 2019, 19:50

В течение суток 14 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Отмечается, что враг обстреливал позиции украинских подразделений из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 5 обстрелов позиций ООС:

неподалеку Песков из стрелкового оружия;

вблизи Лебединского из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

трижды в районе Гнутово из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 1 обстрел позиций ООС: вблизи Южного из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В течение суток ни один украинский защитник не травмировался и не погиб.