Наемники на Донбассе 6 раз открывали огонь по украинским позициям
14 августа, 2019, 19:50
В течение суток 14 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Отмечается, что враг обстреливал позиции украинских подразделений из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 5 обстрелов позиций ООС:
- неподалеку Песков из стрелкового оружия;
- вблизи Лебединского из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- трижды в районе Гнутово из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 1 обстрел позиций ООС: вблизи Южного из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В течение суток ни один украинский защитник не травмировался и не погиб.
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