На Маковея ожидаются значительные температурные контрасты, - синоптик Наталья Диденко
14 августа, 2019, 07:00
Об этом рассказала синоптик в эфире Еспресо.TV .
В большинстве регионов сохранится сильная жара +30...+35
Об этом рассказала синоптик в эфире Еспресо.TV .
По прогнозу, на западе сегодня ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха – +19...+23 градуса.
На севере Украины жара несколько ослабеет, температура – +28...+30.
На востоке будет преобладать сухая жаркая погода – +24...+26.
В центральной части осадки маловероятны, температура – +33...+35.
На юге много солнца, температура – +30...+35.
В Киеве температура снизится – +29...+31.
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