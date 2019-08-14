На Маковея ожидаются значительные температурные контрасты, - синоптик Наталья Диденко

14 августа, 2019, 07:00

В большинстве регионов сохранится сильная жара +30...+35

Об этом рассказала синоптик в эфире Еспресо.TV .



По прогнозу, на западе сегодня ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха – +19...+23 градуса.



На севере Украины жара несколько ослабеет, температура – +28...+30.



На востоке будет преобладать сухая жаркая погода – +24...+26.



В центральной части осадки маловероятны, температура – +33...+35.



На юге много солнца, температура – +30...+35.



В Киеве температура снизится – +29...+31.