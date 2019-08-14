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Espreso.tvОбществоНа Маковея ожидаются значительные температурные контрасты, - синоптик Наталья Диденко

На Маковея ожидаются значительные температурные контрасты, - синоптик Наталья Диденко

В большинстве регионов сохранится сильная жара +30...+35

Об этом рассказала синоптик в эфире Еспресо.TV .

По прогнозу, на западе сегодня ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха – +19...+23 градуса.

На севере Украины жара несколько ослабеет, температура – +28...+30.

На востоке будет преобладать сухая жаркая погода – +24...+26.

В центральной части осадки маловероятны, температура – +33...+35.

На юге много солнца, температура – +30...+35.

В Киеве температура снизится – +29...+31.

 

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