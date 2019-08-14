На капитанской повязке "Фиорентины" появятся инициалы умершего лидера клуба
14 августа, 2019, 16:21
На капитанской повязке итальянской "Фиорентины" появятся инициалы и номер умершего капитана команды Давида Астори
Об этом сообщает Football Italia.
Серия A позволила "Фиорентине" разместить на капитанской повязке клуба инициалы и 13-й номер знаменитого капитана команды из Флоренции Давида Астори, который умер от сердечного приступа в марте прошлого года.
Футболист который скончался в возрасте 31 года, в составе "Фиорентины" провел около 100 матчей, был настоящим лидером и любимцем фанатов.
- 19 апреля 2019 г. футбольный клуб "Фиорентина" пожертвовал 1,5 млн евро семье умершего экс-капитана команды Давиде Астори.
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4 марта прошлого года защитник "Фиорентины" и сборной Италии Давиде Астори умер во сне в отеле в Удине перед матчем серии А с "Удинезе".
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