На капитанской повязке "Фиорентины" появятся инициалы умершего лидера клуба

14 августа, 2019, 16:21

На капитанской повязке итальянской "Фиорентины" появятся инициалы и номер умершего капитана команды Давида Астори

Об этом сообщает Football Italia.

Серия A позволила "Фиорентине" разместить на капитанской повязке клуба инициалы и 13-й номер знаменитого капитана команды из Флоренции Давида Астори, который умер от сердечного приступа в марте прошлого года.

Футболист который скончался в возрасте 31 года, в составе "Фиорентины" провел около 100 матчей, был настоящим лидером и любимцем фанатов.