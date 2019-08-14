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Espreso.tvСпортНа капитанской повязке "Фиорентины" появятся инициалы умершего лидера клуба

На капитанской повязке "Фиорентины" появятся инициалы умершего лидера клуба


фото: fiorentina.it
На капитанской повязке итальянской "Фиорентины" появятся инициалы и номер умершего капитана команды Давида Астори

Об этом сообщает Football Italia.

Серия A позволила "Фиорентине" разместить на капитанской повязке клуба инициалы и 13-й номер знаменитого капитана команды из Флоренции Давида Астори, который умер от сердечного приступа в марте прошлого года.

Футболист который скончался в возрасте 31 года, в составе "Фиорентины" провел около 100 матчей, был настоящим лидером и любимцем фанатов.

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