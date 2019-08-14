МИД готовит меморандум по транзиту газа, - Зеркаль

14 августа, 2019, 19:14

Министерство иностранных дел Украиниы готовит меморандум, который определит алгоритм сотрудничества

Об этом заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.розповила в интервью ВВС.

По газу мы как раз сейчас работаем с поляками и американцами, - до того визита (президента Зеленского. - Ред.), который должен быть в начале сентября в Польшу. Мы готовим Меморандум по вопросам энергетики, который и будет фундаментом для развития дальнейших действий на двустороннем, трехстороннем уровне и который определит алгоритм сотрудничества", - рассказала Зеркаль.

Отмечается, что директивы делегации утверждены, они написаны на основе тех обстоятельств, которые формировались на протяжении последних трех лет по адаптации нашего законодательства к законодательству ЕС и о создании в Украине нормально функционирующего газового рынка.