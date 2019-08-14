Люстрированный экс-первый заместитель генпрокурора Голомша восстановлен в должности, - суд

14 августа, 2019, 16:08

Окружной административный суд города Киева отменил приказ ГПУ об увольнении Николая Голомши с должности первого заместителя Генерального прокурора Украины и восстановил его в должности

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"По мнению суда, при проведении люстрации, а истец был уволен в связи с принятием Закона Украины "Об очистке власти", должен быть соблюден индивидуальный характер такой ответственности, то есть вина работника должна быть доведена в каждом конкретном случае. В то же время ответчиком - Генеральной прокуратурой Украины - не было представлено доказательств принадлежности истца к кругу лиц, которые своими решениями, действиями или бездействием осуществляли мероприятия, направленные на узурпацию власти президентом Украины Виктором Януковичем, подрыв основ национальной безопасности и обороны Украины или противоправное нарушение прав и свобод человека" , - пояснили в суде.

В дополнение в суде считают, что занимаемая Голомшей должность в ГПУ не была политической.