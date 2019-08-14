Луценко: Грымчака и его помощника задержали за мошенническое завладение более $1 млн. Стыдно за него

14 августа, 2019, 22:51

Генеральный прокурор Украины подтвердил задержание Юрия Грымчака на взятке

Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook, что ему стыдно за Юрия Грымчака.

"Да, это правда. ГПУ и следователи СБУ и НАБУ задержали за мошенническое завладение более 1 млн долл. моего бывшего помощника и депутата Ю. Грымчака.

Стыдно за него.

Но это наглядно показывает, что в ГПУ - закон один для всех".