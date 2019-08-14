Латвия жалуется на разжигание ненависти на канале "Россия 24"
14 августа, 2019, 20:38
Ведущая новостей 30 мая на "Россия 24" разжигала ненависть в отношении президента Латвии Эгила Левитса
Об этом сообщает Национальный совет по электронным СМИ, пишет Delfi.
Отмечается, что ведущая программы сказала, что "новоизбранный президент Латвии Эгилс Левитс причастен к дискриминации национальных меньшинств, в том числе российских".
Латвийское законодательство предусматривает, что за содержание, которое распространяют каналы из третьих стран, несет ответственность кабельный оператор. Эта программа доступна у 19 операторов.
"Учитывая то, что произошло, это возможность для каждого оператора оценить свое предложение каналов", - подчеркнул член Нацсовета.
Заместитель главы регулятора предупредил, что совет продолжит следить за недружественными Латвии каналами.
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