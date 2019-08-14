//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЛатвия жалуется на разжигание ненависти на канале "Россия 24"

Латвия жалуется на разжигание ненависти на канале "Россия 24"

Ведущая новостей 30 мая на "Россия 24" разжигала ненависть в отношении президента Латвии Эгила Левитса

Об этом сообщает Национальный совет по электронным СМИ, пишет Delfi.

Отмечается, что ведущая программы сказала, что "новоизбранный президент Латвии Эгилс Левитс причастен к дискриминации национальных меньшинств, в том числе российских".

Латвийское законодательство предусматривает, что за содержание, которое распространяют каналы из третьих стран, несет ответственность кабельный оператор. Эта программа доступна у 19 операторов.

"Учитывая то, что произошло, это возможность для каждого оператора оценить свое предложение каналов", - подчеркнул член Нацсовета.

Заместитель главы регулятора предупредил, что совет продолжит следить за недружественными Латвии каналами.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 августа, 2019 среда

больше новостей

14 августа, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать