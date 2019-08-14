Кабмин изменил порядок выплаты субсидий

14 августа, 2019, 15:19

Кабмин принял новый порядок на заседании в среду

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Кабинет министров Украины изменил порядок выплаты жилищных субсидий.

Согласно новому порядку, получатель сможет самостоятельно выбрать банк, в котором ему удобно получать выплаты. Так, информацию о платежных реквизитах пенсионеров Пенсионный фонд передаст автоматически. И такие льготники смогут получать субсидии вместе с пенсиями.

В самом документе не указано, какие именно банки следует считать уполномоченными в рассрочку. Вместе с тем, скорее всего речь идет о банках, которым Министерство финансов разрешило выплачивать пенсии украинцам. В этот перечень входят 38 финучреждений:

Укрэксимбанк

Ощадбанк

Приватбанк

Укргазбанк

Укрсоцбанк

Райффайзен Банк Аваль

Кредобанк

УкрСиббанк

Идея Банк

Креди Агриколь Банк

Пиреус Банк МКБ

Альфа Банк

ОТП Банк

банк "Альянс"

банк "Львов"

Индустриалбанк

МТБ Банк

"Южный"

Полтава-банк

ПУМБ

банк "Грант"

Юнекс Банк

Коммерческий индустриальный банк

Universal Bank

Радабанк

банк "Восток"

Мотор-банк

Аккордбанк

Кристаллбанк

банк "Сич"

"Клиринговый Дом"

МетаБанк

МИБ

Правэкс-банк

ТАСкомбанк

Укрстройинвестбанк

Акцент-Банк

Агропросперис Банк