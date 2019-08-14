//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКабмин изменил порядок выплаты субсидий

Кабмин изменил порядок выплаты субсидий

Кабмин принял новый порядок на заседании в среду

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Кабинет министров Украины изменил порядок выплаты жилищных субсидий.

Согласно новому порядку, получатель сможет самостоятельно выбрать банк, в котором ему удобно получать выплаты. Так, информацию о платежных реквизитах пенсионеров Пенсионный фонд передаст автоматически. И такие льготники смогут получать субсидии вместе с пенсиями.

В самом документе не указано, какие именно банки следует считать уполномоченными в рассрочку. Вместе с тем, скорее всего речь идет о банках, которым Министерство финансов разрешило выплачивать пенсии украинцам. В этот перечень входят 38 финучреждений:

Укрэксимбанк
Ощадбанк
Приватбанк
Укргазбанк
Укрсоцбанк
Райффайзен Банк Аваль
Кредобанк
УкрСиббанк
Идея Банк
Креди Агриколь Банк
Пиреус Банк МКБ
Альфа Банк
ОТП Банк
банк "Альянс"
банк "Львов"
Индустриалбанк
МТБ Банк
"Южный"
Полтава-банк
ПУМБ
банк "Грант"
Юнекс Банк
Коммерческий индустриальный банк
Universal Bank
Радабанк
банк "Восток"
Мотор-банк
Аккордбанк
Кристаллбанк
банк "Сич"
"Клиринговый Дом"
МетаБанк
МИБ
Правэкс-банк
ТАСкомбанк
Укрстройинвестбанк
Акцент-Банк
Агропросперис Банк

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 августа, 2019 среда

больше новостей

14 августа, 2019 среда

13 августа, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать