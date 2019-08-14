К Японии приближается тайфун: отменены 350 рейсов

14 августа, 2019, 17:16

Авиалинии в Японии отменят меньшей мере 347 внутренних рейсов из-за приближения тропического тайфуна Кросса

Об этом сообщает NHK.

"Авиалинии отменят в Японии по меньшей мере 347 внутренних рейсов в четверг из-за приближения к западу страны сильного тропического шторма Кросса", - говорится в сообщении.

Большинство отмененных рейсов касаются города Кюсю.

Кроме того, японские авиалинии уже заявили о вероятности отмены еще больше рейсов и посоветовали пассажирам следить за информацией на сайте компаний.