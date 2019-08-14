К Японии приближается тайфун: отменены 350 рейсов
14 августа, 2019, 17:16
Авиалинии в Японии отменят меньшей мере 347 внутренних рейсов из-за приближения тропического тайфуна Кросса
Об этом сообщает NHK.
"Авиалинии отменят в Японии по меньшей мере 347 внутренних рейсов в четверг из-за приближения к западу страны сильного тропического шторма Кросса", - говорится в сообщении.
Большинство отмененных рейсов касаются города Кюсю.
Кроме того, японские авиалинии уже заявили о вероятности отмены еще больше рейсов и посоветовали пассажирам следить за информацией на сайте компаний.
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