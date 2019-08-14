Гримчак и его помощник требовали взятку за влияние на решение Минкульта, - Луценко

14 августа, 2019, 23:43

Заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака задержали за то, что он и его помощник требовали деньги за влияние на чиновников Минкультуры

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"Да, это правда. ГПУ и следователи СБУ и НАБУ задержали за мошенническое завладение более 1 млн долл моего бывшего помощника депутата Ю. Грымчака", - написал Луценко.

Он добавил, что проведение негласных следственных (розыскных) действий выявило, что Грымчак и его помощник требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений.

15 августа детективы НАБУ совместно с представителями Управления специальных расследований ГПУ и СБУ, по процессуального руководства прокуроров отдела процессуального руководства управления процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях специальной категории ГПУ разоблачили и задержали по процессуального руководства прокуроров отдела процессуального руководства управления процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях специальной категории ГПУ разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также его помощника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 По данным НАБУ,УК.



Указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл. США.

При получении части средств в размере 480 тыс. долл. США они были задержаны "на горячем".

Уголовное производство расследует совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и УСР ГПУ.