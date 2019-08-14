Гримчак и его помощник требовали взятку за влияние на решение Минкульта, - Луценко
14 августа, 2019, 23:43
Указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл. США.
Заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака задержали за то, что он и его помощник требовали деньги за влияние на чиновников Минкультуры
Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .
"Да, это правда. ГПУ и следователи СБУ и НАБУ задержали за мошенническое завладение более 1 млн долл моего бывшего помощника депутата Ю. Грымчака", - написал Луценко.
Он добавил, что проведение негласных следственных (розыскных) действий выявило, что Грымчак и его помощник требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений.
По данным НАБУ, 15 августа детективы НАБУ совместно с представителями Управления специальных расследований ГПУ и СБУ, по процессуального руководства прокуроров отдела процессуального руководства управления процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях специальной категории ГПУ разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также его помощника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК.
Указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл. США.
При получении части средств в размере 480 тыс. долл. США они были задержаны "на горячем".
Уголовное производство расследует совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и УСР ГПУ.
Поздно вечером, 14 августа, жена Юрия Грымчака Юлия сообщила, что в квартире проводится обыск ГПУ, а мужчины вроде задерживают .
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