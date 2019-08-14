Группа "Защитим Протасов Яр" выиграла суд у застройщика

14 августа, 2019, 22:50

Общество Протасова Яра выиграло суд, и застройщик ООО "Дайтона Групп" не может проводить никакие работы на территории Протасового Яра

Об этом рассказал глава инициативной группы "Защитим Протасов Яр" Роман Ратушный, передает Общественное радио.

"Сегодня рассматривалась апелляция на постановление решения Окружного административного суда Киева, в котором недавно были обыски Национального антикоррупционного бюро по деятельности Павла Вовка. Этим постановлением судья Чудак, это та самая судья, которая признала будто бы незаконным переименование улиц в городе Киеве, она остановила действие предписания, запрещающего днепровскому застройщику ООО "Дайтона групп" проводить строительные и подготовительные работы до устранения нарушений. Нарушениями были обнаруженные несоответствия проекту строительства градостроительным условиям и ограничениям, которые застройщик сам получал через суд год назад. Потому что город отказывался выдавать градостроительные условия и ограничения", - пояснил Ратушный.

По его словам, незаконность разрешения подтверждает сегодняшний суд, который восстановил в действие предписание ГАСК на запрет подготовительных и строительных работ до устранения нарушений. Среди указанных нарушений, в частности, несоответствие проекту строительства градостроительным условиям и ограничениям - базовому документу для любого строительства.

Помимо того, Ратушный отметил, что иск общины обещал поддержать город, однако до сих пор этого не сделал.

"После этого процесса мы выиграли апелляцию, пока застройщику запрещено проводить любые работы в Протасовом Яру, это дает обществу Протасова Яра, которое с этой застройкой борется, время для того, чтобы дальше более качественно и эффективно действовать в правовом поле, в частности, отменить разрешение на строительство, о чем уже были поданы соответствующие иски, а также признании недействительными договоров аренды-субаренды земельного участка", - рассказал активист.

Кроме того, застройщик забрал технику и "титушек" после жесткой позиции недовольной общины.

"Техника застройщика была в Яру в начале мая, после жесткой позиции общины Протасова Яра, а я подчеркиваю, что это именно местные жители ближайших 26 улиц, объединенные инициативой "Защитим Протасов Яр", прогнали технику. И титушки перестали там появляться", - добавил он.