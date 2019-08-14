Грозы на Западе и жара на Востоке: синоптик рассказала о погоде на завтра
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.
Кратковременные грозовые дожди пройдут в западных областях, возможны, локально, град и шквалы. Влажность может дотянуть до Севера, однако значительно слабее, вероятно в Житомирской области.
На остальной территории Украины - сухая погода и высокая пожарная опасность.
Ветер преимущественно южный, с сильными порывами на севере, в центральных областях и в Одесской области.
В западных областях ветер ожидается умеренный, северо-западный.
Жара остается в южной части, на Востоке и в большинстве центральных областей, кроме Винницкой области. Предполагается + 30 + 34 градуса.
На Западе уже будет просто холодно, + 18 + 23 градуса.
А вот на Севере - полная демократия: в четверг в Житомирской области + 20 + 23 градуса, в Киевской области + 23 + 25 градусов, в Черниговской области + 25 + 27 градусов, в Сумской области + 26 + 31 градус.
В Киеве 15 августа жара спадет до +24 градусов. Ожидается порывистый, до сильного, южный ветер. Вероятность дождя невелика.
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