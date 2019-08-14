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Espreso.tvОбществоГПУ просит Высший совет правосудия уволить главу ОАСК Вовка и еще двух судей

ГПУ просит Высший совет правосудия уволить главу ОАСК Вовка и еще двух судей

Высший совет правосудия получил ходатайство заместителя генпрокурора о временном отстранении судей окружного административного суда города Киева Павла Вовка, Игоря Погрибниченко и судьи Суворовского районного суда города Одессы Ивана Шепитки

Об этом сообщает пресс-центр судебной власти в Facebook.

Отмечается, что судей хотят отстранить в связи с привлечением их к уголовной ответственности.

Рассмотрение этих ходатайств назначили на 20 августа 2019 г. в 10:00.

Напомним, что ГПУ подозревает 4 судей Окружного админсуда столицы во вмешательстве в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и организации принятия заведомо неправомерных решений.

В частности, председатель ОАСК Вовк подавал в свой же суд на членов ВККС, не желая проходить переаттестацию.

 

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