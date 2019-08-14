ГПУ опровергла закрытие дела, в котором фигурирует Новинский, - Сарган
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.
"Подчеркиваю: Производство не закрыто, расследование продолжается", - написала она.
Отмечается, что 25 июня 2019 г. следственный судья обязал в течение 1 месяца завершить досудебное расследование и сделать одно из предусмотренных ст. 283 УПК Украины процессуальных действий - либо закрыть дело, либо передать обвинительный акт в суд.
Следователь генпрокуратуры принял решение о закрытии дела.
Сарган отмечает, что это решение 12 августа признали незаконным, ведь следователь или прокурор не принимает решения о закрытии уголовного производства в отношении свидетеля.
"Таким образом, досудебное расследование в уголовном производстве продолжается", - добавила она.
Ранее адвокат сообщал о закрытии дела, в котором фигурировал Новинский.
- Дело было возбуждено из-за похищения архиепископа Александра Драбинко. Во времена Януковича власть хотела сменить руководителя Московского патриархата в Украине. И чтобы митрополит Владимир Сабодан ушел с должности, похитили его личного секретаря - архиепископа Драбинко. По данным следствия, Драбинко удерживали почти полгода в неволе и руководил этим похищением якобы сам Новинский.
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