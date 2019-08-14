ГПУ опровергла закрытие дела, в котором фигурирует Новинский, - Сарган

14 августа, 2019, 15:47

Генпрокуратура опровергла информацию о закрытии уголовного производства в отношении Вадима Новинского, который фигурирует как свидетель по делу о похищении архиепископа Драбинко

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Подчеркиваю: Производство не закрыто, расследование продолжается", - написала она.

Отмечается, что 25 июня 2019 г. следственный судья обязал в течение 1 месяца завершить досудебное расследование и сделать одно из предусмотренных ст. 283 УПК Украины процессуальных действий - либо закрыть дело, либо передать обвинительный акт в суд.

Следователь генпрокуратуры принял решение о закрытии дела.

Сарган отмечает, что это решение 12 августа признали незаконным, ведь следователь или прокурор не принимает решения о закрытии уголовного производства в отношении свидетеля.

"Таким образом, досудебное расследование в уголовном производстве продолжается", - добавила она.

Ранее адвокат сообщал о закрытии дела, в котором фигурировал Новинский.