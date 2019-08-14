Google введет вход в свои сервисы по отпечатку пальца

14 августа, 2019, 09:36

В ближайшие несколько дней функция станет доступна на всех смартфонах с операционной системой Android, обновленной до Nougat

Об этом сообщается в блоге Google.

На сервисы Google можно будет заходить без ввода пароля, только с помощью отпечатка пальца. Такая функция будет доступна на телефонах Pixel.

В ближайшие несколько дней функция появится на всех смартфонах с операционной системой Android, обновленной до Nougat. В компании заявляют, что используют стандарты безопасности FIDO2, W3C WebAuthn и FIDO CTAP, а сама функция предназначена для обеспечения простой и безопасной аутентификации.

Google подчеркивает, что отпечаток пальца никогда не отправится на серверы компании - он будет сохранен только на устройстве пользователя. На серверах будет только криптографическое подтверждения, что пользователь правильно отсканировал палец.

Пароли уже давно считаются ненадежным методом защиты. Даже формальный создатель пароля американский ученый Фернандо Корбато заявлял, что недоволен своим изобретением, поскольку сейчас пароли создают проблемы не только злоумышленникам, но и самим владельцам этих паролей. Они должны запоминать различные пароли для значительного количества сервисов, ведь один пароль для них всех был бы нарушением безопасности.