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Espreso.tvОбществоГерус: правительство обязало "Нафтогаз" продавать фирме Ахметова газ на 40% дешевле, чем населению

Герус: правительство обязало "Нафтогаз" продавать фирме Ахметова газ на 40% дешевле, чем населению

"Нафтогаз" обязали продавать газ на "ДТЭК Востокэнерго" по цене 2895 грн за тыс. куб м

Об этом заявил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус в Facebook.

По его словам, Кабмин обязал НАК продавать газ на "ДТЭК Востокэнерго" по цене 2895 грн за тыс. куб. м.
"Сегодня Кабмин обязал нашу с вами, то есть государственную, компанию НАК "Нафтогаз Украины" продавать газ на "ДТЭК Востокэнерго" по цене 2895 грн за тыс. куб. м. То есть теперь компания, принадлежащая Р.Л. Ахметову, будет покупать газ у госкомпании примерно на 40% дешевле, чем сейчас цена газа для населения", - написал Герус.

Кроме того, Герус отметил, что 8 других ТЭС, принадлежащих группе ДТЭК, продают свою электроэнергию дороже, чем электроэнергия стоит в Словакии или Беларуси.

"Компания ДТЭК сейчас продает свой уголь по цене около 100 долл/т, хотя уголь в Роттердаме стоит 50 долл/т. Никто в мире не может продавать уголь по 100 долл, только ДТЭК на "немонопольных" рынках Украины. Хотело ли бы население получать газ на 40% дешевле? Уверен, да. Хотело ли бы убыточное коммунальное теплокоммунэнерго Смелы или Кривого Рога получать газ на 40% дешевле? Никаких сомнений. Но когда в Смеле люди мерзли и получали "космические" платежки, то никаких спецпостановлений правительству не было", - написал он.

 

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