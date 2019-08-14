В Раде Геращенко и Разумков пытались "поставить на место" Рабиновича, который отказался выступать на украинском

14 августа, 2019, 13:33

Новоизбранный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович саботировал нормы регламента Верховной Рады относительно выступлений на государственном языке

Инцидент произошел во время заседания Подготовительной депутатской группы, передает Еспресо.TV

Во время заседания слово взял новоизбранный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович и начал говорить по-русски.

Новоизбранный депутат от "ЕС" Ирина Геращенко сделала замечание Рабиновичу:

"Я хочу напомнить уважаемому коллеге господину Рабиновичу, что у нас вступил в действие закон о языке, и мы просим вас выступать на украинском языке во время работы нашей согласительной группы", - сказала она.

На это Рабинович заявил: "Я хочу ответить представителю "Блока Порошенко": в законах этого не сказано".

В то же время глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, председательствующий на заседании группы акцентировал на том, что Геращенко прав, ведь выступления народных депутатов государственным языком предусмотрены законом о регламенте Верховной Рады.

После этого Рабинович потребовал, чтобы ему показали, каким именно положением регламента предусмотрена обязанность депутатов выступать на украинском языке.

Разумков ему ответил, что речь идет о ст. 2 пункт 3 регламента ВР (Языком работы Верховной Рады, ее органов и должностных лиц является государственный язык).

Несмотря на эти слова Разумкова Рабинович продолжил говорить по-русски, потому что "мы еще не депутаты".