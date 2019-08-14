ФСБ в Москве ворвалась с обысками в адвокатскую компанию, которая защищает крымских татар

14 августа, 2019, 16:16

В здание, где находится офис проекта "Правовая инициатива" и ее партнерских организаций, ворвались люди из ФСБ с постановлением на обыск всего здания

Об этом сообщила пресс-секретарь организации "Правовая инициатива" Ксения Бабич в Facebook.

Отмечается, что ФСБ отобрали телефоны у сотрудников, сфотографировали их паспорта. Начали осмотр кабинета, где находится документация.

Бабич сообщила, что они также пытались без постановления открыть кабинет директора адвокатской компании, однако им это не удалось.

Позже телефоны всем сотрудникам вернули.

По словам представителя ФСБ, обыск в офисном помещении связан ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)).

Сообщество "Крымская солидарность" в Facebook сообщает, что "Правовая инициатива" оказывала юридическую помощь задержанным у здания Верховного Суда РФ 11 июля 2019 г. 46 крымским татарам.

"Правовая инициатива" начала свою деятельность с 2000 года. Эта организация представляет в Европейском суде по правам человека родственников пропавших, вне суда казненных, пострадавших от пыток и несправедливого судебного разбирательства.