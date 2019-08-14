Facebook привлекал к расшифровке подслушанного у пользователей сотни подрядчиков
Об этом пишет Bloomberg.
По данным сотрудников, занимавшихся расшифровкой сообщений, они не знали, где были сделаны эти записи и каким образом они были получены. По их словам, они только слушали разговоры пользователей Facebook, время непристойного содержания, но не знали, зачем это компании.
В Facebook подтвердили, что занимались расшифровкой аудиосообщений пользователей, но заявили, что больше не будут этого делать.
"Так же, как Apple и Google, мы приостановили расшифровку аудио людьми более недели назад", - сообщили в компании.
Как отметили в Facebook, пользователи, чьи сообщения прослушивались, выбирали вариант в приложении Facebook Messenger, который предусматривает расшифровку их голосовых сообщений.
Со своей стороны, подрядчики проверяли, правильно искусственный интеллект Facebook интерпретировал анонимные сообщения.
Facebook не раскрывает пользователям, что третьи лица могут прослушивать их аудио. Это привело к тому, что некоторые подрядчики почувствовали, что их работа неэтичная.
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