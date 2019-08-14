Экспертное жюри книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2019" выбрало тройку финалистов в номинации "Литература для взрослых"

Во 2-м этапе (в течение июля и до 10 августа 2019) достопочтенное экспертное жюри из 12 профессиональных литературоведов и критиков выбирало лучшие книги из длинного списка. Из 67 книг в номинации «Литература для взрослых», которые были представлены на их незаангажированную оценку, в финал попали 3 книги.

Рады сообщить о том, что определены книги- финалисты, которые переходят в третий этап премии "Еспресо. Выбор читателей 2019".

Тройка финалистов книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2019" в номинации "Литература для взрослых" по итогам тайного голосования экспертов следующая:

"Фонетика тишины" (избранные произведения, том 1), Иван Андрусяк (издательство "НК-Богдан")

В первый том избранных произведений известного поэта и детского писателя Ивана Андрусяка вошли произведения, адресованные взрослым читателям. Три поэтических раздела показывают творческую эволюцию автора от декадентских стихов периода легендарного литкружка «Новая дегенерация» (1990-е годы, сборника "Депрессивный синдром", "Отравление голосом", "Шарґа") через «расщепление семантики» (2000-е года, сборники "Возвращение в Ґалапаґос", "Чесночный сок", "Писать мыслите") до медитативной пейзажно-философской лирики (2010-е годы, сборника "невозможности языка", "Книга трав, деревьев и птиц", "Черный аист"). проза представлена повестью-метафорой "Реставрация снега".

"За спиной", ГАСКа Шиян (издательство "Фабула")

27-летняя Марта из поколения соломенных сирот - унылое детство в маленьком городке, мама, которая покинула семью ради заработков в Италии. Но это только послужило толчком к тому, чтобы сделать успешную карьеру эйчара в айти-отрасли. Марта искренне наслаждается комфортом и благополучием, который создает для себя и для своего бойфренда Макса, и старается держаться в стороне от политических новостей.

И вот в один момент ее уютный мир переворачивается вверх ногами. Макс берет повестку в армию. Марта пытается соответствовать общественным ожиданиям и принять такой шаг, но внутренний конфликт и обида за то, что он не остался с ней, не дают ей покоя. Ей кажется, что это очень ошибочный способ доказать свою маскулинность, и это ощущение обостряется по мере нарастания сексуальной фрустрации.

Острый внутренний конфликт, который пытается преодолеть главная героиня, спровоцирован переоценкой ценностей и телесностью, которую не всегда удается обуздать. Как она преодолевает депрессию? Какие решения примет? И главное: куда ее приводит попытка побега?

"Братство", Олег Криштопа (издательство "Вавилонская библиотека»)

Документальный роман, построенный на основе материалов следственного дела Украино-Славянского (Кирилло-Мефодиевского) общества: протоколов, допросов, очных ставок, признаний, доносов и донесений. В книге оживают братья, молодые люди, которые неожиданно оказались в руках политической полиции и по-разному прошли испытания: вечно раздвоенный во всем Пантелеймон Кулиш, робкий интеллектуал Николай Костомаров, невольник чести Николай Гулак и ироничный Тарас Шевченко.

Здесь оживают и герои из потустороннего: руководитель Третьего отдела граф Орлов, шеф жандармов Дубельт, киевские губернаторы Фундуклей и Бибиков, царь Николай I.

Наконец, если прочитать историю еще раз и внимательно, то в ней проступает известный библейский сюжет: с Иудой и тридцатью сребрениками, Петром, который трижды отрекся, Пилатом, который умывает руки, и Мессией.

Произведения-финалисты в номинациях "Литература для взрослых" сначала прошли двухэтапный отбор. Приятно отметить, что на нынешний конкурс было подано много достойных победы книг, поэтому экспертам Премии сделать свой выбор было непросто. И только, подсчет голосов с учетом ранжирования, которым пользовалось профессиональное жюри, были выбраны три финалиста.

Книги, которые отметили эксперт и, но которые не вышли в финал:

"Пражская химера", Евгения Кононенко (ООО "Издательство Анетта Антоненко")

"Район" Д ", Артем Чех (издательство" Meridian Czernowitz ")

"The Ukraine", Артем Чапай (издательство "Издательство 21")

"Клавка", Марина Гримич (издательство "Нора-Друк")

"Где нет Бога", Макс Кидрук (издательство "Клуб Семейного Досуга")

"Б-52", Анатолий Днестровский (издательский центр "Академия")

"Мой дед танцевал лучше всех", Екатерина Бабкина (издательский дом "Амбар")

"Кирпич", Тарас Федюк (издательство "Учебная книга - Богдан")

"Никто нас здесь не знает, и мы - никого", Екатерина Калитко (издательство "Meridian Czernowitz")

"Ночной репортер", Юрий Винничук (издательство "Фолио")

"Под звездой Лукаша", Богдан Жолдак (издательство «Дух и литера»)

"Восточный синдром", Юлия Илюха (издательство "Клуб Семейного Досуга")

"Мондегрин. Песни о смерти и любви", Владимир Рафеенко (издательство "Meridian Czernowitz")

"Амнистия для Хакера", Алексей Волков (издательство "Учебная книга - Богдан")

"Такой бешеный год", Сергей Ухачевский (издательство "Учебная книга - Богдан")

"Инициация", Люко Дашвар (издательство "Клуб Семейного Досуга")

"Прогуливаясь по пустыне", Максим Гах (издательство "Издательство Жупанского")

"С особой жестокостью", Андрей Осипов (издательство "Издатель Корбуш")

"Лицом к стене", Вера Китайгородская (издательство "БУКРЕК")

"Ради будущего", Макс Кидрук (издательство "Клуб Семейного Досуга")

"Кабинет доктора Калигуса", Дмитрий Белый (издательство "Легенда")

"Узники зеленой дачи", Владимир Лис (издательство "Клуб Семейного Досуга")

"Дороги камены", Неля Шейко-Медведева (Издательский дом "Амбар")

По правилам Премии окончательного победителя конкурса должны определить читатели во время третьего этапа голосования в библиотеках по всей Украине.