Доставка по-новому: в Британии женщине в окно забросили посылку от Amazon

14 августа, 2019, 20:25

Британка вернулась домой и обнаружила посылку от Amazon на втором этаже собственного дома

Об этом пишет BBC.

По словам женщины, когда она вернулась домой, она нашла под дверью записку от курьера: в ней говорилось о том, что посылку поместили "в открытое окно".

Сообщение показалось ей странным, ведь все окна на первом этаже были закрыты.

Когда госпожа Макларен поднялась на второй этаж, то увидела там коробку со светодиодными лампочками, которые заказала накануне - посылка, как и ее содержание, была невредимой.

"Мы подумали, что это весело, курьер должен быть очень уверенным в себе, когда делал это", - говорит женщина.

Госпожа Макларен рассказала, что размер посылки составляет 22 на 22 см, тогда как размер окна, в которое ее бросили, - 42 на 48 см.

В Amazon заявили, что имеют очень высокие стандарты компаний-партнеров, которые доставляют посылки, и ожидают, что с ними обращаются осторожно.