Для введения визового режима с Россией понадобится дополнительный ресурс, - МИД

14 августа, 2019, 22:40

В случае введения Украиной визового режима с РФ украинский МИД потребует дополнительных ресурсов для воплощения решения

Об этом заявил государственный секретарь МИД Украины Андрей Заец, сообщает "Интерфакс-Украина".

Если такая задача будет поставлена, мы ее выполним, но для этого нужен дополнительный ресурс. Имеющимся ресурсом мы однозначно не справимся ", - сказал Заяц.

По словам дипломата, персонал 5 дипучреждений Украины в РФ пока насчитывает не более 80 человек вместе с обслуживающим персоналом, дежурными комендантами и тому подобное.

"Классическими методами оформления виз в иностранных учреждениях мы точно не справимся - нам в разы надо будет увеличивать штат нашего персонала в консульских учреждениях в России", - пояснил Заец.