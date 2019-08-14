Для введения визового режима с Россией понадобится дополнительный ресурс, - МИД
14 августа, 2019, 22:40
В случае введения Украиной визового режима с РФ украинский МИД потребует дополнительных ресурсов для воплощения решения
Об этом заявил государственный секретарь МИД Украины Андрей Заец, сообщает "Интерфакс-Украина".
Если такая задача будет поставлена, мы ее выполним, но для этого нужен дополнительный ресурс. Имеющимся ресурсом мы однозначно не справимся ", - сказал Заяц.
По словам дипломата, персонал 5 дипучреждений Украины в РФ пока насчитывает не более 80 человек вместе с обслуживающим персоналом, дежурными комендантами и тому подобное.
"Классическими методами оформления виз в иностранных учреждениях мы точно не справимся - нам в разы надо будет увеличивать штат нашего персонала в консульских учреждениях в России", - пояснил Заец.
- Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что только биометрический визовый режим с РФ будет эффективным.
- В ГНСУ заявили, что готовы к визовому режиму с РФ по биометрическим паспортам.