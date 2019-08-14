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Espreso.tvОбществоДля введения визового режима с Россией понадобится дополнительный ресурс, - МИД

Для введения визового режима с Россией понадобится дополнительный ресурс, - МИД

В случае введения Украиной визового режима с РФ украинский МИД потребует дополнительных ресурсов для воплощения решения

Об этом заявил государственный секретарь МИД Украины Андрей Заец, сообщает "Интерфакс-Украина".

Если такая задача будет поставлена, мы ее выполним, но для этого нужен дополнительный ресурс. Имеющимся ресурсом мы однозначно не справимся ", - сказал Заяц.

По словам дипломата, персонал 5 дипучреждений Украины в РФ пока насчитывает не более 80 человек вместе с обслуживающим персоналом, дежурными комендантами и тому подобное.

"Классическими методами оформления виз в иностранных учреждениях мы точно не справимся - нам в разы надо будет увеличивать штат нашего персонала в консульских учреждениях в России", - пояснил Заец.

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