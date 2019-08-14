День Независимости: военных через военкоматы призывают на марш от ОПГ, - ветеран АТО
14 августа, 2019, 19:37
Военкоматы звонят военным и приглашают на парад от президента Владимира Зеленского на День Независимости
Об этом рассказал участник российско-украинской войны (АТО) Ярослав Исай, сообщает Общественная инициатива "Защити Украину" в Facebook.
"Недавно мне позвонили из Змиевского районного РВК Харьковской области и предложили принять участие в параде от Зеленского (то есть от Министерства обороны задача поставлена, уточнял)", - отметил Исай.
Ветеран АТО сказал звоня, что идет на парад от Харьковского союза ветеранов АТО. Но ему ответили, что этот союз будет участвовать в шествии от президента.
Поэтому я решил спросить у Союза, так ли это. Нет, как оказалось, Союз ХОГО идет вместе с участниками Марша защитников Украины", - добавил он.
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