Член ОБСЕ из России, который желал смерти "укропам", выехал из Украины, - МИД

14 августа, 2019, 16:27

Член мониторинговой миссии ОБСЕ россиянин Николай Алексеев покинул Украину

Об этом сообщает МИД, передает Радио Свобода.

"МИД Украины был поднят вопрос о дерзкой антиукраинской риторике М. Алексеева перед СММ ОБСЕ. Главой миссии были приняты соответствующие меры, а Н. Алексеев покинул территорию Украины", - говорится в сообщении.

Ранее ОБСЕ сообщало, что наказало россиянина-члена миссии, который желал смерти "укропам".