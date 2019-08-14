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Espreso.tvОбществоЧлен ОБСЕ из России, который желал смерти "укропам", выехал из Украины, - МИД

Член ОБСЕ из России, который желал смерти "укропам", выехал из Украины, - МИД

Член мониторинговой миссии ОБСЕ россиянин Николай Алексеев покинул Украину

Об этом сообщает МИД, передает Радио Свобода.

"МИД Украины был поднят вопрос о дерзкой антиукраинской риторике М. Алексеева перед СММ ОБСЕ. Главой миссии были приняты соответствующие меры, а Н. Алексеев покинул территорию Украины", - говорится в сообщении.

Ранее ОБСЕ сообщало, что наказало россиянина-члена миссии, который желал смерти "укропам".

  • 9 августа телеканал "1+1" обнародовал материал о члене Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, гражданине России Николае Алексееве, который продемонстрировал в соцсетях свою антиукраинскую, агрессивную позицию и поддерживал сторону российских гибридных сил на Донбассе.

 

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