Член ОБСЕ из России, который желал смерти "укропам", выехал из Украины, - МИД
14 августа, 2019, 16:27
Член мониторинговой миссии ОБСЕ россиянин Николай Алексеев покинул Украину
Об этом сообщает МИД, передает Радио Свобода.
"МИД Украины был поднят вопрос о дерзкой антиукраинской риторике М. Алексеева перед СММ ОБСЕ. Главой миссии были приняты соответствующие меры, а Н. Алексеев покинул территорию Украины", - говорится в сообщении.
Ранее ОБСЕ сообщало, что наказало россиянина-члена миссии, который желал смерти "укропам".
- 9 августа телеканал "1+1" обнародовал материал о члене Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, гражданине России Николае Алексееве, который продемонстрировал в соцсетях свою антиукраинскую, агрессивную позицию и поддерживал сторону российских гибридных сил на Донбассе.
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