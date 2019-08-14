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Espreso.tvОбществоБилеты от € 9,9: Ryanair будет летать из Одессы в Будапешт

Билеты от € 9,9: Ryanair будет летать из Одессы в Будапешт

Ирландский лоукост Ryanair начал продавать билеты по направлениям Одесса - Будапешт - Одесса

Об этом пишет портал Lowcost.ua.

Первый рейс планируется выполнить 29 октября, а перелеты будут осуществляться два раза в неделю: по вторникам и субботам.

Из Одессы самолет будет вылетать в 15:25, в Будапешт прилетать в 16:20.

По маршруту Будапешт - Одесса вылет в 12:05, прилет в 14:50.

Отмечается, что самые дешевые билеты с ценой € 9.9 уже доступны на официальном сайте Ryanair .

 

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