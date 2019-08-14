Астрономы обнаружили восемь новых сигналов из глубокого космоса

14 августа, 2019, 16:47

Ученые описали сразу восемь повторяющихся радиосигналов из глубокого космоса, которые известны как быстрые радиовсплески (FRB)

Сигналы были обнаружены радиотелескопом Канадского эксперимента по картированию интенсивности водорода (CHIME), пишет Science Alert.

CHIME оптимизирован для мониторинга очень широкой полосы неба в более низком диапазоне частот, чем радиотелескопы, такие как ASKAP или обсерватория Паркс в Австралии, которые также обнаружили FRB.

В начале 2019 г. лишь один из подобных загадочных сигналов, FRB 121102, появлялся неоднократно. В январе ученые сообщили о втором повторяющемся сигнале FRB 180814. Теперь же общее количество повторяющихся FRB изменилось до 10.

Ученые намерены определить, из какой части Вселенной они поступили, а также найти сходства и различия между повторяющимися FRB. Сигналы поступали серийно, а самая длинная пауза между составила более 20 часов.

Быстрые радиосплескы, безусловно, вызывают недоумение. Они проявляются как пики в радиоданных, продолжительностью всего несколько миллисекунд. Но за это время они могут разряжать больше энергии, чем 500 млн звезд, подобных Солнцу. Большинство FRB оказываются только один раз и не могут быть предусмотрены, поэтому отследить сигналы к их источнику очень сложно.

"Существует определенная разница между источниками, причем некоторые из них более плодовиты, чем другие. После обнаружения FRB 121102 мы уже знали, что сигналы могут быть кластерными: иногда источник не срабатывает часами, а потом внезапно вы получаете несколько пачек данных за короткий промежуток времени" , - сказал физик Зигги Плеунис из Университета Макгилла.

Первые два повторяющиеся быстрые радиосплеска - FRB 121102 и FRB 180814 - демонстрировали нисходящий дрейф частоты, причем каждый пакет становился последовательно ниже. Большинство из восьми новых ретрансляторов также продемонстрировали эти нисходящие сдвиги частоты. Это может быть ключом к пониманию того, что производит сигналы.