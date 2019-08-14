Астрономы обнаружили восемь новых сигналов из глубокого космоса
Сигналы были обнаружены радиотелескопом Канадского эксперимента по картированию интенсивности водорода (CHIME), пишет Science Alert.
CHIME оптимизирован для мониторинга очень широкой полосы неба в более низком диапазоне частот, чем радиотелескопы, такие как ASKAP или обсерватория Паркс в Австралии, которые также обнаружили FRB.
В начале 2019 г. лишь один из подобных загадочных сигналов, FRB 121102, появлялся неоднократно. В январе ученые сообщили о втором повторяющемся сигнале FRB 180814. Теперь же общее количество повторяющихся FRB изменилось до 10.
Ученые намерены определить, из какой части Вселенной они поступили, а также найти сходства и различия между повторяющимися FRB. Сигналы поступали серийно, а самая длинная пауза между составила более 20 часов.
Быстрые радиосплескы, безусловно, вызывают недоумение. Они проявляются как пики в радиоданных, продолжительностью всего несколько миллисекунд. Но за это время они могут разряжать больше энергии, чем 500 млн звезд, подобных Солнцу. Большинство FRB оказываются только один раз и не могут быть предусмотрены, поэтому отследить сигналы к их источнику очень сложно.
"Существует определенная разница между источниками, причем некоторые из них более плодовиты, чем другие. После обнаружения FRB 121102 мы уже знали, что сигналы могут быть кластерными: иногда источник не срабатывает часами, а потом внезапно вы получаете несколько пачек данных за короткий промежуток времени" , - сказал физик Зигги Плеунис из Университета Макгилла.
Первые два повторяющиеся быстрые радиосплеска - FRB 121102 и FRB 180814 - демонстрировали нисходящий дрейф частоты, причем каждый пакет становился последовательно ниже. Большинство из восьми новых ретрансляторов также продемонстрировали эти нисходящие сдвиги частоты. Это может быть ключом к пониманию того, что производит сигналы.
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