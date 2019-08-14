Американский рэпер A$AP Rocky получил условный срок за драку в Швеции

14 августа, 2019, 17:26

Суд в Стокгольме признал американского рэпера ASAP Rocky виновным в нападении на мужчину на улице и приговорил его к условному сроку

Об этом пишет BBC.

По решению суда рэпер и 2 участника его гастрольной команды также должны будут возместить ущерб тому человеку, на которого они напали - примерно $1,5 тыс.

"Нападение не было столь серьезным, чтобы получить тюремное заключение. Таким образом обвиняемые осуждены условно", - говорится в решении суда.

Музыканта задержали в Стокгольме 3 июля по обвинению в физическом насилии. Он провел почти месяц в предварительном заключении.

Стокгольмский суд отпустил его после вмешательства Трампа.

Эйсап Рокки вернулся в Америку 2 августа.

Основанием для ареста музыканта стала публикация в социальных сетях видеозаписи, на которой Майерс бьет по лицу неизвестного человека.

Позже выяснилось, что пострадавший - 19-летний выходец из Афганистана, ранее попадался на кражах.