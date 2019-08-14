Американский рэпер A$AP Rocky получил условный срок за драку в Швеции
Об этом пишет BBC.
По решению суда рэпер и 2 участника его гастрольной команды также должны будут возместить ущерб тому человеку, на которого они напали - примерно $1,5 тыс.
"Нападение не было столь серьезным, чтобы получить тюремное заключение. Таким образом обвиняемые осуждены условно", - говорится в решении суда.
Музыканта задержали в Стокгольме 3 июля по обвинению в физическом насилии. Он провел почти месяц в предварительном заключении.
Стокгольмский суд отпустил его после вмешательства Трампа.
Эйсап Рокки вернулся в Америку 2 августа.
Основанием для ареста музыканта стала публикация в социальных сетях видеозаписи, на которой Майерс бьет по лицу неизвестного человека.
Позже выяснилось, что пострадавший - 19-летний выходец из Афганистана, ранее попадался на кражах.
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