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Espreso.tvОбщество13 августа в Киеве было самым жарким днем года, - метеорологи

13 августа в Киеве было самым жарким днем года, - метеорологи

13 августа 2019 г. зафиксировали как самый жаркий день текущего года

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им.Б.Срезневского.

Отмечается, что после полудня 13 августа 2019 г. столбик максимального термометра впервые в этом году поднялся до +35,0 С.

Климатологи обсерватории напоминают, что самым жарким было 13 августа 2010 года, когда максимум температуры достиг отметки + 36,6С.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что 15 августа жара останется в южной части, на Востоке и в большинстве центральных областей, кроме Винницкой области. Предполагается + 30 + 34 градуса.

На Западе уже будет просто холодно, + 18 + 23 градуса.

А вот на Севере - полная демократия: в четверг в Житомирской области + 20 + 23 градуса, в Киевской области + 23 + 25 градусов, в Черниговской области + 25 + 27 градусов, в Сумской области + 26 + 31 градус.

В Киеве 15 августа жара спадет до +24 градусов. Ожидается порывистый, до сильного, южный ветер. Вероятность дождя невелика.

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