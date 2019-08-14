13 августа в Киеве было самым жарким днем года, - метеорологи

14 августа, 2019, 16:31

13 августа 2019 г. зафиксировали как самый жаркий день текущего года

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им.Б.Срезневского.

Отмечается, что после полудня 13 августа 2019 г. столбик максимального термометра впервые в этом году поднялся до +35,0 С.

Климатологи обсерватории напоминают, что самым жарким было 13 августа 2010 года, когда максимум температуры достиг отметки + 36,6С.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что 15 августа жара останется в южной части, на Востоке и в большинстве центральных областей, кроме Винницкой области. Предполагается + 30 + 34 градуса.

На Западе уже будет просто холодно, + 18 + 23 градуса.

А вот на Севере - полная демократия: в четверг в Житомирской области + 20 + 23 градуса, в Киевской области + 23 + 25 градусов, в Черниговской области + 25 + 27 градусов, в Сумской области + 26 + 31 градус.

В Киеве 15 августа жара спадет до +24 градусов. Ожидается порывистый, до сильного, южный ветер. Вероятность дождя невелика.