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Espreso.tvОбществоЗеленский дал Богдану еще одну должность

Зеленский дал Богдану еще одну должность

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя Офиса президента Андрея Богдана руководителем Комиссии государственных наград и геральдики

Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном сайте президента.

Указом также утвержден персональный состав Комиссии государственных наград и геральдики.

Секретарем комиссии назначен Андрей Осидак (руководителя Департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград ОП).

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