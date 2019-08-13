Зеленский дал Богдану еще одну должность
13 августа, 2019, 16:38
Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя Офиса президента Андрея Богдана руководителем Комиссии государственных наград и геральдики
Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном сайте президента.
Указом также утвержден персональный состав Комиссии государственных наград и геральдики.
Секретарем комиссии назначен Андрей Осидак (руководителя Департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград ОП).
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