Импорт дизтоплива из РФ сократился на треть после введения пошлин
Об этом сообщает профильное издание enkorr со ссылкой на данные консалтинговой группы А-95.
Причиной сокращения импорта стало прекращение прямых поставок российского топлива в Украину. Импорт по трубопроводу Прикарпатзападтранс прекратился с 1 августа из-за введения на него 3,75% пошлины. Лукойл же приостановил поставки топлива в Украину, поскольку российское Минэкономразвития не согласовывает на август график.
По итогам первой декады предыдущего месяца на эти поставки приходилось около 35% от всего импорта дизтоплива в Украине или 67 тысяч тонн.
По информации А-95, после 1 августа в Украину поступает только топливо Роснефти по смешанной логистической схеме: по трубопроводу в Гомель (Беларусь), где переваливается в железнодорожные цистерны и заходит в Украину через участок белорусско-украинской границы в Черниговской области.
"Максимальная пропускная способность этого канала поставок неизвестна: оценки экспертов колеблются в пределах от 120 до 200 тысяч тонн в месяц", - пишет издание.
- Напомним, 17 июля Кабинет министров в ответ на расширение российских экономических санкций одобрил постановление, вводящее специальную пошлину на импорт российского дизтоплива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа.
- 19 апреля Россия запретила экспорт нефтепродуктов в Украину. По словам российского премьера, Москва вынуждена защищать свои интересы и принять соответствующие меры.
- Кроме того, с 1 июня 2019 года Российская Федерация расширила санкции против Украины и ограничит экспорт угля .
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