Импорт дизтоплива из РФ сократился на треть после введения пошлин

13 августа, 2019, 21:38

За первую декаду августа импорт дизельного топлива в Украине сократился на 33% - до 129 тысяч тонн по сравнению с первой декадой июля (193 тысячи тонн)

Об этом сообщает профильное издание enkorr со ссылкой на данные консалтинговой группы А-95.

Причиной сокращения импорта стало прекращение прямых поставок российского топлива в Украину. Импорт по трубопроводу Прикарпатзападтранс прекратился с 1 августа из-за введения на него 3,75% пошлины. Лукойл же приостановил поставки топлива в Украину, поскольку российское Минэкономразвития не согласовывает на август график.

По итогам первой декады предыдущего месяца на эти поставки приходилось около 35% от всего импорта дизтоплива в Украине или 67 тысяч тонн.

По информации А-95, после 1 августа в Украину поступает только топливо Роснефти по смешанной логистической схеме: по трубопроводу в Гомель (Беларусь), где переваливается в железнодорожные цистерны и заходит в Украину через участок белорусско-украинской границы в Черниговской области.

"Максимальная пропускная способность этого канала поставок неизвестна: оценки экспертов колеблются в пределах от 120 до 200 тысяч тонн в месяц", - пишет издание.