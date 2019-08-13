Взрыв в Архангельске: Трамп говорит, что в США есть похожие "более продвинуты" технологии
Об этом президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в Twitter.
"Соединенные Штаты много узнали после взрыва ракеты в России. У нас есть подобные, хотя и более продвинутые технологии. Взрыв российского" Скайфолл "заставил людей переживать о воздухе не только рядом с объектом, но и за его пределами. Нехорошо!", - написал Трамп.
The United States is learning much from the failed missile explosion in Russia. We have similar, though more advanced, technology. The Russian "Skyfall" explosion has people worried about the air around the facility, and far beyond. Not good!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 12, 2019
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Напомним, ранее в Красноярском крае РФ произошли взрывы на складах боеприпасов .
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8 августа в России в результате взрывов на военном полигоне под Архангельском погибли два человека, еще 6 - пострадали.
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В России в результате взрывов на военном полигоне при испытании жидкостного реактивного двигателя погибли уже трое военных , еще восемь человек находятся в тяжелом состоянии
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12 августа в Росатоме заявили, что пятеро сотрудников Саровского ядерного центра погибли в Архангельской области на прошлой неделе во время испытания "нового специзделия".
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