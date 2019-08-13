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Espreso.tvОбществоВзрыв в Архангельске: Трамп говорит, что в США есть похожие "более продвинуты" технологии

Взрыв в Архангельске: Трамп говорит, что в США есть похожие "более продвинуты" технологии

Соединенные Штаты Америки имеют технологию, подобную той, которая применяется в двигательной установке ракеты, взорвавшейся в Архангельской области РФ 8 августа

Об этом президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в Twitter.

"Соединенные Штаты много узнали после взрыва ракеты в России. У нас есть подобные, хотя и более продвинутые технологии. Взрыв российского" Скайфолл "заставил людей переживать о воздухе не только рядом с объектом, но и за его пределами. Нехорошо!", - написал Трамп.

 

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