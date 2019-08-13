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Espreso.tvЭкономикаВыгодное предложение: самосвалы-зерновозы КрАЗ-6511С4 и КрАЗ -5401С2 можно приобрести со скидкой до 40%

Выгодное предложение: самосвалы-зерновозы КрАЗ-6511С4 и КрАЗ -5401С2 можно приобрести со скидкой до 40%

Перечень техники и оборудования для агропромышленного комплекса, стоимость которых частично компенсируется за счет государственного бюджета, пополнился еще одним самосвалом-зерновозом для перевозки сельскохозяйственных и других навалочных грузов - КрАЗ-6511С4

То есть, на сегодня, уже два самосвала-зерновоза (КрАЗ-6511С4 и КрАЗ -5401С2) агропромышленники могут приобрести со скидкой до 40%.

Самосвал-зерновоз КрАЗ-6511С4-500 колесной формулы 6х4 оборудован 375-сильным дизельным двигателем Евро-5, механической 9-ступенчатой КПП. Грузоподъемность - 20 тонн. Кабина - бескапотного типа с местом для отдыха. Платформа грузовика - 35-кубовая. Разгрузка – боковая, на правый бок, и обратно. Задний и боковой модули состоят из двух бортов: нижнего, что открывается снизу вверх (для выгрузки зерновых), и вместе с верхним - в сторону (для загрузки европалет),  верхнего - для загрузки зерном. Самосвал имеет пневмо-, электро- и гидравлические выводы под прицеп, есть фаркоп.

Частичная компенсация в размере 25% (без учета НДС) приобретенной техники предоставляется сельхозтоваропроизводителям, которые приобрели с 01.01.2018 г. у заводов-производителей или их дилеров технику и оборудование, в соответствии с утвержденным перечнем, и осуществили оплату через государственные банки. При этом фермерские хозяйства могут дополнительно еще получить частичную компенсацию в размере 15% от стоимости приобретенной сельхозтехники.

ЧАО "АвтоКрАЗ" рассчитывает, что благодаря участию в государственной программе поддержки агропроизводителей, продукция предприятия станет более доступной для украинских потребителей. Это, в свою очередь, будет способствовать загрузке завода и увеличению размеров его отчислений в бюджеты разных уровней.

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