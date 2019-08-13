Во Франции зоозащитники требуют наказать спортсмена, который откусил голову живому петуху
13 августа, 2019, 15:48
Защитники прав животных требуют наказать известного французского спортсмена Биксан Ларральда, который откусил голову живому петуху
Об этом сообщает The Guardian
Французский игрок в пелоту Биксан Лерральд попал в громкий скандал. Спорсмен во время празднования окончания чемпионата по пелотов в Испании, откусил голову живому петуху. Видео инцидента попало в сеть и приобрело высокую популярность.
Зоозащитники создали онлайн-петицию, уже набрала более 60 тыс. подписей, в ней требуют, чтобы спортсмен понес административную ответственность и был отчислен из команды. По издевательствами над животными во Франции можно получить 30 тыс. евро штрафа.
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