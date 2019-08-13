//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортВо Франции зоозащитники требуют наказать спортсмена, который откусил голову живому петуху

Во Франции зоозащитники требуют наказать спортсмена, который откусил голову живому петуху


фото: twitter
Защитники прав животных требуют наказать известного французского спортсмена Биксан Ларральда, который откусил голову живому петуху

Об этом сообщает The Guardian

Французский игрок в пелоту Биксан Лерральд попал в громкий скандал. Спорсмен во время празднования окончания чемпионата по пелотов в Испании, откусил голову живому петуху. Видео инцидента попало в сеть и приобрело высокую популярность.

Зоозащитники создали онлайн-петицию, уже набрала более 60 тыс. подписей, в ней требуют, чтобы спортсмен понес административную ответственность и был отчислен из команды. По издевательствами над животными во Франции можно получить 30 тыс. евро штрафа.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 августа, 2019 вторник

больше новостей

13 августа, 2019 вторник

12 августа, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать