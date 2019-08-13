Во Франции зоозащитники требуют наказать спортсмена, который откусил голову живому петуху

13 августа, 2019, 15:48

Защитники прав животных требуют наказать известного французского спортсмена Биксан Ларральда, который откусил голову живому петуху

Об этом сообщает The Guardian

Французский игрок в пелоту Биксан Лерральд попал в громкий скандал. Спорсмен во время празднования окончания чемпионата по пелотов в Испании, откусил голову живому петуху. Видео инцидента попало в сеть и приобрело высокую популярность.

Зоозащитники создали онлайн-петицию, уже набрала более 60 тыс. подписей, в ней требуют, чтобы спортсмен понес административную ответственность и был отчислен из команды. По издевательствами над животными во Франции можно получить 30 тыс. евро штрафа.