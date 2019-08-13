Власти Москвы отказали оппозиции в проведении новой акции протеста

13 августа, 2019, 13:35

Мэрия Москвы (Россия) отказала представителям оппозиции в проведении новой акции протеста за честные выборы

Об этом сообщил один из организаторов Андрей Морев.

По его словам, мэрия аргументировала это тем, что заявку нужно подавать не позднее, чем за пять дней до проведения акции. В то же время отмечается, что заявка была подана 11 августа.

"Сейчас мэрия, чтобы сбить волну протеста, применяет двойные стандарты, пытается вытеснить протест и по сути запретить проведение согласованных акций", - подчеркнул Морев.

Он также опубликовал официальный ответ московской мэрии.