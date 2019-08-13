//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВласти Москвы отказали оппозиции в проведении новой акции протеста

Власти Москвы отказали оппозиции в проведении новой акции протеста

Мэрия Москвы (Россия) отказала представителям оппозиции в проведении новой акции протеста за честные выборы

Об этом сообщил один из организаторов Андрей Морев.

По его словам, мэрия аргументировала это тем, что заявку нужно подавать не позднее, чем за пять дней до проведения акции. В то же время отмечается, что заявка была подана 11 августа.

"Сейчас мэрия, чтобы сбить волну протеста, применяет двойные стандарты, пытается вытеснить протест и по сути запретить проведение согласованных акций", - подчеркнул Морев.

Он также опубликовал официальный ответ московской мэрии.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 августа, 2019 вторник

больше новостей

13 августа, 2019 вторник

12 августа, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать