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Espreso.tvОбществоВ Укрзализныце рассказали, что чаще всего воруют из поездов. Инфографика

В Укрзализныце рассказали, что чаще всего воруют из поездов. Инфографика

С начала 2019 из поездов украли вещей приблизительно 400 тыс. грн

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Постель после себя можно не копить, а вот присваивать ее, как и другие вещи в поезде, нельзя ни в коем случае", - поиронизувалы в железной дороги.

Чаще всего путешественников привлекают махровые полотенца с начала года их украли 2400 штуки.

Наименее привлекательные является подушки - 47 штук.

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