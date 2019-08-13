В Укрзализныце рассказали, что чаще всего воруют из поездов. Инфографика

13 августа, 2019, 14:03

С начала 2019 из поездов украли вещей приблизительно 400 тыс. грн

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Постель после себя можно не копить, а вот присваивать ее, как и другие вещи в поезде, нельзя ни в коем случае", - поиронизувалы в железной дороги.

Чаще всего путешественников привлекают махровые полотенца с начала года их украли 2400 штуки.

Наименее привлекательные является подушки - 47 штук.