В Укрзализныце рассказали, что чаще всего воруют из поездов. Инфографика
13 августа, 2019, 14:03
С начала 2019 из поездов украли вещей приблизительно 400 тыс. грн
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
"Постель после себя можно не копить, а вот присваивать ее, как и другие вещи в поезде, нельзя ни в коем случае", - поиронизувалы в железной дороги.
Чаще всего путешественников привлекают махровые полотенца с начала года их украли 2400 штуки.
Наименее привлекательные является подушки - 47 штук.
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