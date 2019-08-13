//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ России пылала "Святая Русь"

В России пылала "Святая Русь"

В РФ на реке Волга вспыхнул теплоход "Святая Русь"

Об этом сообщает МЧС РФ.

Отмечается, что инцидент произошел около города Нижний Новгород утром 13 августа.

"В 11:40 в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области поступило сообщение о возгорании на трехпалубный теплоходе" Святая Русь "в затоне Сибирский в городском округе Бор Нижегородской области", - говорится в сообщении.

МЧС отмечает, что судно не эксплуатируется с 2018 года людей на нем не было.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 августа, 2019 вторник

больше новостей

13 августа, 2019 вторник

12 августа, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать