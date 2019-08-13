В России пылала "Святая Русь"
13 августа, 2019, 13:27
В РФ на реке Волга вспыхнул теплоход "Святая Русь"
Об этом сообщает МЧС РФ.
Отмечается, что инцидент произошел около города Нижний Новгород утром 13 августа.
"В 11:40 в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области поступило сообщение о возгорании на трехпалубный теплоходе" Святая Русь "в затоне Сибирский в городском округе Бор Нижегородской области", - говорится в сообщении.
МЧС отмечает, что судно не эксплуатируется с 2018 года людей на нем не было.
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