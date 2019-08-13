В "Баварию" перешел хорватский герой чемпионата мира
Об этом сообщает twitter немецкого клуба.
Миланский "Интер" отдал хорватского вингера Ивана Перишича в аренду в "Баварии". 30-летний игрок проведет в Мюнхене один сезон, после чего немцы должны будут выкупить игрока за 30 млн евро.
На чемпионате мира 2018 года в России, Перишич был одним из основных игроков сборной Хорватии. Он забил победный гол в матче группового этапа со сборной Исландии, записал на свой счет мяч и отдал голевую передачу в полуфинале против Англии. Также Перишич отличился в финальном матче со сборной Франции, где хорватская команда проиграла со счетом 2: 4 и стала серебряным призером турнира.
В составе "Интера" хорват провел 163 матча, в которых забил 40 голов и отдал 37 голевых передач.
"Ich verspreche, dass ich jeden Tag mein Bestes geben werde, um möglichst viele Trophäen mit dem #FCBayern zu gewinnen." #ServusIvan https://t.co/jlu4V8Mlpz- FC Bayern München (@FCBayern) August 13, 2019
- 9 августа мюнхенськая "Бавария" победила в товарищеском матче любительский клуб "Роттах-Эгерн" со счетом 23: 0.
- В июне из квартиры Ивана Перишича в Милане воры украли три часы общей стоимостью 82 тыс. евро.
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