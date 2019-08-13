В "Баварию" перешел хорватский герой чемпионата мира

13 августа, 2019, 13:16

Хорватский футболист Иван Перишич перешел из миланского "Интера" в мюнхенскую "Баварию"

Об этом сообщает twitter немецкого клуба.

Миланский "Интер" отдал хорватского вингера Ивана Перишича в аренду в "Баварии". 30-летний игрок проведет в Мюнхене один сезон, после чего немцы должны будут выкупить игрока за 30 млн евро.

На чемпионате мира 2018 года в России, Перишич был одним из основных игроков сборной Хорватии. Он забил победный гол в матче группового этапа со сборной Исландии, записал на свой счет мяч и отдал голевую передачу в полуфинале против Англии. Также Перишич отличился в финальном матче со сборной Франции, где хорватская команда проиграла со счетом 2: 4 и стала серебряным призером турнира.

В составе "Интера" хорват провел 163 матча, в которых забил 40 голов и отдал 37 голевых передач.

"Ich verspreche, dass ich jeden Tag mein Bestes geben werde, um möglichst viele Trophäen mit dem #FCBayern zu gewinnen." #ServusIvan https://t.co/jlu4V8Mlpz - FC Bayern München (@FCBayern) August 13, 2019